„Notoperation“ in Connewitz: Medien als Echokammer der Polizei

Ob die Leipziger Polizei mit ihrer Pressemeldung um 04:42 Uhr in der Silvesternacht bewusst auf eine große mediale Aufmerksamkeit setzte, ist reine Spekulation. Klar ist jedoch, dass sämtliche am 1. Januar spärlich besetzte Frühschichten in den Redaktionen das Thema pünktlich auf dem Tisch hatten und eifrig aufgriffen. Zumal die Darstellung in ihrer Dramatik nichts zu wünschen übrig ließ:

„Nachdem zuerst Silvesterfeuerwerk gezündet wurde, wurden gegen 00:15 Uhr Polizeibeamte an der Selneckerstraße und an der Wiedebachstraße massiv mit Steinen, Flaschen und Feuerwerkskörpern angegriffen. Eine Gruppe von Gewalttätern versuchte einen brennenden Einkaufwagen mitten in eine Einheit der Bereitschaftspolizei zu schieben und beschossen diese massiv mit Pyrotechnik. Ein Beamter (m/38) wurde dabei so schwer verletzt, dass er das Bewusstsein verlor und im Krankenhaus notoperiert werden musste. In diesem Fall ermittelt die Soko LinX wegen versuchten Totschlags.“

Die Staatsanwaltschaft ging später noch weiter und ermittelt seitdem wegen versuchten Mordes, weil die Täter dem Beamten den Helm vom Kopf gerissen hätten. „Es gab Gewalteinwirkung auf den ungeschützten Kopf“, sagte der Sprecher des Landeskriminalamts, Tom Bernhardt. „Der Kollege ist außerhalb der Lebensgefahr, er konnte befragt werden, hat aber schwere Aussetzer in der Erinnerung.“

Aus all dem schlossen sowohl Medien als auch die Öffentlichkeit selbstverständlich, dass der Beamte so schwer verletzt wurde, dass er in Lebensgefahr schwebte – und notoperiert werden musste. Entsprechend drastisch fiel die Berichterstattung aus: „Tag24“, das Online-Portal der „Dresdner Morgenpost“, schrieb unter anderem, „Chaotoen wollten Polizisten töten“, „Der Beamte erlitt lebensgefährliche Verletzungen“, und „nur eine Not-OP konnte das Leben des Polizisten retten“.

Die „Leipziger Volkszeitung“ stellte den „Mordversuch“ als Tatsache dar:

Und der Kommentator der „Kölnischen Rundschau“ wusste genau, was passiert war:

Die „Bild“-Zeitung zitierte den Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, mit den Worten: „Im linken politischen Spektrum entwickeln sich militante Strukturen nach dem Muster der ‚Roten Armee Fraktion‘ (RAF), aber in einer ganz anderen Dimension.“ (Und tat so, als sei diese Einschätzung das offizielle Urteil der Polizei.)

Eine neue RAF?

Was damit gemeint sein könnte, bleibt unklar. Die RAF war immerhin die bis heute mit Abstand gefährlichste linksextreme terroristische Bedrohung in der Geschichte der Bundesrepublik. Sie verübte zahlreiche schwerste Straftaten wie Banküberfälle und Sprengstoffattentate und ermordete zwischen 1970 und 1998 mindestens 33 Menschen.

„Bild“ vermischt den Connewitzer Angriff mit einem brennenden Polizeiauto in Hamburg (das an Silvester von Jugendlichen in einem allgemein als Problemstadtteil geltenden Viertel angezündet wurde) und anderen unaufgeklärten Vorfällen zu einer neuen Dimension „linker Gewalt“ – obwohl in keinem einzigen Fall eine politische Motivation der Täter belegt ist.

Dennoch ist auch die öffentliche Debatte vom Thema „linke Gewalt“ bestimmt: Leipzigs Bürgermeister Burkhard Jung (SPD) spricht von „Linksterrorismus“, Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) von „linkem Terror“ und sein Innenminister Roland Wöller (CDU) von „gezielten Angriffen auf Menschenleben“. Den Begriff „Terror“ verwendete Kretschmer dabei erstmalig in Bezug auf aktuelle Ereignisse in Sachsen – bei seinen Äußerungen zu den Randalen von Chemnitz und anderen rechtsextremen Ereignissen war der Begriff stets vermieden worden.

Skepsis bei einigen Lokaljournalisten

Von Anfang an gab es jedoch Zweifel an der Darstellung der Polizei: Der Leipziger Lokaljournalist Aiko Kempen twitterte bereits am Neujahrstag, dass er die Gewalt keinesfalls relativieren wollte, die Polizei aber „im besten Fall unprofessionell agiert, im schlimmsten Fall gezielt das öffentliche Bild der Ereignisse und die mediale Rezeption beeinflusst“ habe.

Puhh! Ein paar Worte zur medialen Rezeption und der Pressearbeit der @PolizeiSachsen zu den Ereignissen in #Connewitz an #le0101. Warnung: Es könnte ein längerer #Thread werden… — Aiko Kempen (@x_xjochen) January 1, 2020

Kempen verwies darauf, dass es im Laufe des Silvestertages bereits zahlreiche Beschwerden über den Polizeieinsatz gegeben habe, der offenbar von vielen Anwohnern im als links geltenden Stadtteil Connewitz als übertrieben empfunden wurde. Das Social-Media-Team der Leipziger Polizei habe dabei sogar auf Tweets reagiert, in denen die Behörde gar nicht markiert gewesen sei. Der Polizei sei demzufolge durchaus bewusst gewesen, dass die Lage vor dem Gewaltexzess angespannt gewesen sei.

Kempen und sein Kollege Konrad Litschko schrieben am 2. Januar dann in der „taz“ das Ergebnis ihrer Recherchen auf: Wichtigster Widerspruch zur polizeilichen und medialen Darstellung bis zu diesem Zeitpunkt: Der verletzte Polizist sei laut „Krankenhauskreisen“ gar nicht „notoperiert“ worden, sondern es habe unter lokaler Betäubung einen Eingriff an der Ohrmuschel gegeben. Lebensgefahr oder drohender Gehörverlust hätten demnach nicht bestanden.

Varianten einer „Notoperation“

Seitdem ist die Leipziger Polizei unter Erklärungsdruck. Am Freitagmittag räumte sie schließlich ein, dass die Formulierung „Notoperation“ „der Kenntnisstand am Neujahrsmorgen“ sei. Die Formulierung sei unglücklich, eine lebensbedrohliche Verletzung habe nicht vorgelegen. Letzteres habe man aber auch nie behauptet.

Damit spielt die Polizei den Schwarzen Peter gewissermaßen zurück an die Medien. Tatsächlich ist in der Pressemitteilung nirgendwo explizit von „Lebensgefahr“ die Rede. Doch vermutlich schließt fast jeder Leser aus der Kette „Helm vom Kopf gerissen / angegriffen / bewusstlos / schwerverletzt / Notoperation“ genau diesen Umstand. Und genau davon zeugen auch nahezu alle ursprünglichen medialen und politischen Reaktionen.

Der in Jena und Leipzig arbeitende Soziologe und Politikwissenschaftler Robert Feustel kritisiert in einem Twitter-Thread Medien und Polizei: „Dass später Fakten auftauchen, die ein anderes Licht auf die Dinge werfen, ist in der kontrafaktischen Gesellschaft nicht mehr relevant. Die Geschichte zirkuliert und liefert all jenen Futter, die es glauben wollen.“ Medien wie „Bild“ und „Tag24“ dienten nur noch als Echokammer der Polizei: „Journalismus ist das nicht“ so Feustel.

Die @PolizeiSachsen kommuniziert genau das, was ihr nützlich ist. Sie weiß, dass eine dramatische Story ihren autoritären Vorstellungen hilft und #Connewitz weiter in Verruf bringt. Sie weiß auch, dass die Fakten zu spät kommen, um das Narrativ noch aufzuhalten. (1/6) — Robert Feustel (@Robert_Feustel) January 2, 2020

Auf einer Pressekonferenz mit dem sächsischen Polizeipräsidenten Horst Kretzschmar und Innenminister Wöller formulierten Journalistinnen und Journalisten heute dennoch sehr kritische Nachfragen. Sie wurden aber nicht beantwortet:

Sachsens Polizeipräsident Horst Kretzschmar gerade in einer PK zu #Connewitz #le0101. Ich stimme prinzipiell seiner Aussage zu, frage mich aber, wie es dann zu der PM der Polizei Leipzig kommen konnte, die im besten Fall „nur“ voller Mutmaßungen und Halbwahrheiten ist? 📹:@ntvde pic.twitter.com/8bUJ8lZcHj — Edgar Lopez (@EdLopez86) January 3, 2020

Einzelne Journalisten distanzierten sich im Anschluss von vorangegangenen Tweets und Berichten, die auf falschen Informationen der Polizei beruht hätten.

Es geht nicht darum, #Connewitz kleinzureden. Was dort passiert ist, hat mit einer liberalen Gesellschaft nichts zu tun. Wer einmal beim ersten Mai in Berlin dabei war, weiß das. Die Polizei muss sich jetzt aber fragen nach ihrer Glaubwürdigkeit gefallen lassen. — Julius Betschka (@JuliusBetschka) January 3, 2020

Die fehlende mediale Lernkurve

Leider ist es aber nicht das erste – und mutmaßlich auch nicht das letzte Mal, dass Journalisten die polizeiliche Einschätzungen mit der Realität verwechseln, beziehungsweise erstere zu letzterer erklären. Man muss sich daher schon fragen, welche Lernkurve Medien in dieser Hinsicht haben, denn die Beispiele allein aus den letzten Jahren sind zahlreich:

Im Fall der berühmt-berüchtigten Kölner Silvesternacht 2015/16 wurde zunächst berichtet, es habe eine besonders friedliche, ruhige Silvesternacht am Rhein gegeben. Denn so hatte es die Kölner Polizei mitgeteilt. Erst als sich zahlreiche Betroffene auf Social-Media-Portalen zu Wort meldeten und sich nach und auch an lokale Medien wandten, wandelte sich das Bild, bis es schließlich komplett kippte.

Seitdem lässt sich mit Silvestermeldungen Agendasetting betreiben: Im vergangenen Jahr nutzte Bundesinnenminister Seehofer einen als „Prügel-Attacke“ bezeichneten Gewaltausbruch junger Asylbewerber aus dem Iran und Afghanistan am 29. Dezember 2018 im bayerischen Amberg, um über den Jahreswechsel erfolgreich eine Debatte um schnellere Abschiebungen straffällig gewordener Flüchtlinge anzuzetteln. Das Thema dominierte die Schlagzeilen tagelang.

Am 16. Juli 2018 hatten angeblich „1.000 Migranten“ auf dem Stadtfest des beschaulichen Schorndorf in Baden-Württemberg randaliert und sexuelle Übergriffe begangen. Medial kochte das Thema sofort hoch, Parallelen zur Kölner Silvesternacht wurden gezogen. Die Nachricht beruhte auf einer Polizeipressemeldung, die Auseinandersetzungen mit Jugendlichen und drei sexuelle Übergriffe vermischte. Die Deutsche Presseagentur (dpa) machte anschließend aus insgesamt 1000 feiernden Jugendlichen (und 30 bis 50 Tatverdächtigen) tausend randalierende Migranten – und die Falschnachricht war in der Welt.

Auch im Rahmen des Hamburger G20-Gipfels kam es mehrfach zu Polizeimeldungen, die sich im Nachhinein als falsch oder nur teilweise richtig erwiesen. Obwohl die Hamburger Polizei während des Gipfels und danach immer wieder medial wirksam spektakuläre Öffentlichkeitsfahndungen inszeniert und ihre Sicht der Ereignisse prominent vermittelt, gab und gibt man sich bei kritischen Nachfragen zum Einsatzgeschehen zugeknöpft.

Natürlich können auch Polizeipressestellen Fehler unterlaufen – und natürlich können sich Informationen im Nachhinein als falsch herausstellen. Allerdings hat die Polizei hier eine sehr hohe Verantwortung, denn ihre Verlautbarungen haben eine enorme öffentliche Glaubwürdigkeit und Deutungshoheit – im Unterschied beispielsweise zu Erfolgsmeldungen der Deutschen Bahn über die eigene Pünktlichkeit. Journalisten sollten Polizeimeldungen insbesondere über umstrittene und unübersichtliche Einsatzgeschehen allerdings mit derselben Skepsis betrachten wie Erfolgsmeldungen anderer Behörden und Unternehmen. Denn die polizeiliche Darstellung der Realität ist nicht in jedem Fall zutreffender als die anderer Beteiligter – und auch sie kann von Eigeninteressen durchsetzt sein.

Korrektur, 20:50 Uhr. Wir hatten an einer Stelle „Abtreibungen“ statt „Abschiebungen“ geschrieben. Tut uns leid!