So links ist das Publikum von „Tagesschau“ und „heute“ wirklich

Wie links ist das Publikum der Nachrichten von ARD und ZDF? Ein Bericht des Oxforder Reuters-Instituts sorgte vor zwei Monaten für Schlagzeilen. Vor allem konservative und rechte Politiker und Medien sahen in ihm den Beleg für etwas, das sie lange schon angenommen hatten: Die Mitte schaut „heute“ und „Tagesschau“ gar nicht mehr.

Wie alarmierend der Linksdrall der Zuschauerinnen und Zuschauer der Öffentlich-Rechtlichen ist, lässt sich inzwischen genauer beziffern. Das Hans-Bredow-Institut hat die konkreten Zahlen veröffentlicht, auf denen auch die Auswertung des Reuters-Instituts beruht. Grundlage ist der „Digital News Report“, für den in Deutschland rund 2000 Menschen über 18 Jahre gefragt wurden, die das Internet nutzen.

Die Befragten konnten sich selbst auf einer siebenstufigen Skala von „links außen“ (1) bis „rechts außen“ (7) einordnen. Das Nachrichten-Publikum von ARD und ZDF verortet sich demnach tatsächlich weiter links als das von RTL und die Bevölkerung insgesamt. Hier sieht man, wie viel weiter links:

Näher rangezoomt:

Ja. Das ist das ganze angebliche Drama. In Zahlen (4 = „Mitte“):

Medium Durchschnittliche politische Orientierung des Publikums „Heute“ 3,66 „Tagesschau“ 3,73 Gesamt 3,79 „RTL aktuell“ 3,87

Auf einer siebenstufigen Skala liegen die Abweichungen von der Gesamtbevölkerung bei 0,06 beziehungsweise 0,13 Punkten. Das ist extrem wenig.

Wie wenig sich die politische Zusammensetzung des Publikums von „Tagesschau“ und „heute“ von der Gesamtbevölkerung unterscheidet, sieht man auch, wenn man darstellt, welche Anteile die verschiedenen Gruppen am Publikum haben:

Menschen, die sich politisch genau in der „Mitte“ verorten, machen sowohl in der Gesamtbevölkerung als auch beim Nachrichtenpublikum von ARD und ZDF rund 30 Prozent aus. Menschen, die sich „etwas links“ einstufen, sind bei ARD und ZDF etwas überrepräsentiert. Im Fall der „Tagesschau“ sind aber zum Beispiel auch Menschen, die sich „etwas rechts“ einstufen, leicht überrepräsentiert.

„Fest im links-grünen Lager verankert“?

Mehrere große Medien haben das ganz anders dargestellt. Im „Tagesspiegel“ behauptet der Kommunikationswissenschaftler Stephan Russ-Mohl, ARD und ZDF hätten „das Problem, dass sie ihr Publikum sehr stark im linken Spektrum finden“. Sie seien den Forschern zufolge „fest im links-grünen Lager des Publikums verankert“. Die Daten legten nahe, „dass ARD und ZDF mit ihren politischen Programmen die politische Spaltung in Deutschland eher vertiefen als überbrücken“.

Keiner dieser Befunde ergibt sich tatsächlich aus der Studie und den ihr zugrunde liegenden Daten.

Auch die „Welt am Sonntag“ behauptet falsch:

„Die deutschen Sender bedienen ein Publikum, das sich nach eigener Einschätzung mehrheitlich politisch links von der Mitte verortet. Die politische Mitte wird nur minimal gestreift.“

Und die „Neue Zürcher Zeitung“ (NZZ) formulierte ähnlich und ebenso falsch:

„Der öffentlichrechtliche Rundfunk in Deutschland hat ein linkes Publikum.“

Das Publikum von ARD und ZDF ordne sich „fast vollständig in die linke Hälfte des politischen Koordinatensystems“ ein.

Anders als „Welt am Sonntag“ und „Tagesspiegel“ hat die NZZ ihre Darstellung inzwischen korrigiert.

Falsch interpretierte Grafik

Wie kamen sie und andere darauf, dass die Nachrichten von ARD und ZDF fast ausschließlich von Linken gesehen werden (was schon angesichts der Einschaltquoten der „Tagesschau“ extrem unwahrscheinlich wäre)?

Ein Grund ist – neben der Möglichkeit des Abschreibens voneinander – vermutlich die Fehlinterpretation einer Grafik, die die Reuters-Forscher in ihrer Auswertung veröffentlicht hatten. Sie sieht so aus:

Die Kreise zeigen die Größe der Zuschauerzahlen und ihre relative politische Position (die Achsen haben keine Skalen). Sie stellen aber natürlich keineswegs die Bandbreite des Publikums dar – sonst würde das nicht nur bedeuten, dass ARD und ZDF kaum Zuschauer jenseits der Mitte erreichen, sondern RTL zum Beispiel ausschließlich ein rechtes Publikum. Beides stimmt nicht.

Die Forscher des Hans-Bredow-Instituts halten deshalb fest: Die „durch die Visualisierung in dem Bericht nahegelegte und in der Medienberichterstattung akzentuierte klare Links-Orientierung der öffentlich-rechtlichen Nachrichten [ist] nicht gegeben.“

Das Gegenteil ist trotzdem immer noch zu lesen, natürlich auch in rechten Medien wie „Junge Freiheit“ („Studie: Öffentlich-Rechtliche wenden sich vor allem an linke Zuschauer“), „Tichys Einblick“ („Deutschlands öffentlich-rechtliche Fernsehanstalten haben ein weit überwiegend linkes Publikum“) und „Compact“ („Oxford-Studie: Publikum des deutschen Zwangsgebühren-TV fast vollständig links“) sowie in empörten Beiträgen von AfD-Politikern.

Bei Rechten generell hohes Medien-Misstrauen

Vorgehalten wurde den Öffentlich-Rechtlichen in der Berichterstattung über das Reuters-Institut-Papier auch, dass eher rechtsorientierte Zuschauer ihnen weniger trauten. FAZ-Autor Frank Lübberding machte dafür verantwortlich, dass sich „der Journalismus nur noch mit Agendasetting und Framing beschäftigt“ und „er mit der Berichterstattung gleich die ‚richtige‘ Interpretation mitliefert beziehungsweise dies der Berichterstattung zugrunde liegt.“ FAZ-Medienressort-Chef Michael Hanfeld las in die Studie, dass „ARD und ZDF mit ihrem Informationsangebot, anders als andere europäische Rundfunkanstalten, vor allem das Publikum links der Mitte überzeugten“.

Auch das ist falsch. Das Vertrauen in „Tagesschau“ und „heute“ ist bei denen, die sich relativ in der Mitte verorten, genau so hoch wie bei denen mit linker Positionierung. Bei den Rechten fällt es tatsächlich deutlich ab.

Dieser Effekt zeigt sich aber nicht nur bei ARD und ZDF, sondern bei fast allen abgefragten Nachrichtenformaten. Das Hans-Bredow-Institut schreibt:

In dieser Gruppe [der Rechtsorientierten] besteht generell ein hohes Maß an Misstrauen gegenüber den Medien. Die für die öffentlich-rechtlichen Nachrichten besonders große Differenz zwischen Rechtsorientierten und den anderen beiden Gruppen rührt im Wesentlichen daher, dass Tagesschau und Heute in letzteren Gruppen besonders hohes Vertrauen genießen, nicht daher, dass sie bei Rechtsorientierten besonders geringes Vertrauen erhalten.

Tatsächlich vertrauen die Rechtsorientierten zum Beispiel auch der FAZ nicht mehr als „Tagesschau“ und „heute“. Eine Ausnahme ist die „Bild“-Zeitung. Der trauen Rechte mehr als Linke. (Aber auch die nicht sehr.)

Vertrauen in Nachrichtenformate nach politischer Orientierung Gesamt Links Mitte Rechts Tagesschau 8,06 8,19 8,20 6,05 Heute 7,89 8,01 8,03 5,93 Regionalzeitung 7,80 7,68 7,90 6,72 n-tv 7,59 7,58 7,66 6,69 Süddeutsche Zeitung 7,54 7,72 7,63 6,04 Zeit 7,49 7,62 7,59 6,02 FAZ 7,38 7,30 7,49 6,04 Focus 7,08 6,74 7,21 6,08 Spiegel Online 7,07 7,44 7,10 5,87 Spiegel 7,06 7,32 7,11 5,87 Sat.1 Nachrichten 6,68 6,35 6,80 5,82 RTL aktuell 6,53 6,06 6,67 5,68 Bild 4,63 3,99 4,73 4,59 (Mittelwerte einer Skala von 1=„überhaupt nicht vertrauenswürdig“ bis 11=„vollständig vertrauenswürdig“)

