Bunkerlektüre zum Weltuntergang

Als Kind war ich in den Ferien oft bei meinen Großeltern, und wenn die mit Freunden Skat spielten, guckte ich oben im Fernsehzimmer heimlich fern, Schokolade vertilgend, die ich aus der Bonbonniere meines Opas gemopst hatte. Im ZDF lief „Aktenzeichen XY“ und ich gruselte mich nicht wenig.

Wie trickreich sich da Ganoven Zutritt zu Eigenheimen verschafften! Und das war ja alles echt! Ich schlief danach kaum vor Sorge. Und trotz dunkler Ringe unter den Augen am nächsten Morgen und dem an Obsession grenzenden Drang, beim kleinsten Anzeichen von Dämmerung alle Rollläden herunterzulassen, wollte ich die Sendung bald wieder gucken, mich wieder gruseln.

Der Springer-Verlag hat zu diesem Verlangen nun ein ganzes Magazin herausgebracht. Aus dem Regal eines Berliner Bahnhofskiosks guckt es mich an, viele Jahre nach der XY-Gruselnacht. Es nennt sich „BILD Sicher Leben“ und verspricht ebenfalls vor allem: Grusel. Also schnell bezahlen und in einem blickdichten Beutel mit nach Hause nehmen.

Dort beäuge ich das Cover. Mich macht schon diese geschwungene Schrift fertig, in der die Titel-Redaktion das Wort „Leben“ hingepappt hat. Soll sicher nicht zu martialisch rüberkommen. Auch gar nicht martialisch: die entspannte Kleinfamilie vor dem großzügigen Backsteineigenheim auf dem Titelfoto, die halt auch entspannt sein kann, schließlich verrät ihnen „BILD Sicher Leben“ ja, wie sie, so steht’s im Untertitel: „AUF ALLES GUT VORBEREITET“ ist.

Man kleckert eben nicht bei „Bild“. Man bereitet einfach mal großmäulig AUF ALLES gut vor: „IMPFEN (aber richtig)“ steht auf dem Cover, außerdem wird ein „Tatort-Report“ angekündigt („Einbrechern auf der Spur“), weil die Deutschen und Tatorte, ne, das läuft ja schon immer. Und Tipps, wie man den verdammten Weltuntergang überlebt, gibt es auch. Steht da wirklich: „So überleben Sie den Weltuntergang“. Praktisch. Und für nur 4,50 Euro, inklusive Ratschläge, was man von „Preppern“, diesen Leuten, die hinter jeder Ecke Katastrophen wittern, lernen kann. Am besten nicht so viel, meine Meinung.

Und immer wieder: „Doink“

Unter dem Weltuntergangs-Anreißer findet sich eine kleine Anzeige für ein Sicherheitssystem. Ich nenne es mal „Doink“ – und es wird nicht das letzte Mal sein, dass ich „Doink“ begegne. Gleich die erste Doppelseite des Hefts ist eine Anzeige für: „Doink“. Und auch auf der Rückseite des Magazins: „Doink“…