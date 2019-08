Was hat der „Spiegel“ zu verbergen?

Drei der erfahrensten „Spiegel“-Rechercheure sind Anfang des Monats aus dem hausinternen Investigativteam ausgeschieden. Jürgen Dahlkamp, Gunther Latsch und Jörg Schmitt kehren in ihre jeweiligen Ressorts zurück. Ihr Schritt wird als Reaktion auf Pläne von Chefredakteur Steffen Klusmann gesehen, ihren Kollegen Rafael Buschmann zum Leiter dieses Teams zu machen.

Doch diese Beförderung ist offenbar ins Stocken geraten. Eigentlich hätte Buschmann die Position zum 1. August übernehmen sollen. Kai-Hinrich Renner berichtet im „Hamburger Abendblatt“, dass der „Spiegel“ zunächst nun doch noch einmal Fälschungs-Vorwürfe gegen Buschmann prüfen will. Übermedien hatte vor zwei Wochen ausführlich über den Fall berichtet.

Es geht um einen Artikel Buschmanns, der vor fünf Jahren während der Fußball-WM in Brasilien erschien: Der berüchtigte Wettbetrüger Wilson Raj Perumal soll ihm im Facebook-Chat den Ausgang eines Spiels richtig vorhergesagt und Manipulationsvorwürfe so untermauert haben. Perumal dementierte sofort nach Erscheinen dieses Artikels und legte Screenshots vor, die seine Version zu bestätigen schienen. Bestätigt wird seine Darstellung, dass die Konversation mit dem „Spiegel“-Redakteur erst nach dem entscheidenden Spiel stattfand, auch durch die Mail eines damaligen hochrangigen Facebook-Mitarbeiters, die sich in den „Football Leaks“ findet und Übermedien vorliegt.

Der „Spiegel“ hingegen hat bislang keinen Beleg für die Richtigkeit von Buschmanns Darstellung vorgelegt. Buschmann soll intern unter anderem erklärt haben, sein Mobiltelefon sei ihm heruntergefallen und sein Facebook-Account sei gehackt worden, so dass er den Chat-Verlauf nicht mehr zeigen könne. Ein Kollege von „Spiegel Online“ soll Buschmanns Version 2014 bestätigt haben, aber inzwischen teilweise zurückgerudert sein.

Obwohl viele Argumente, Indizien und Belege gegen die „Spiegel“-Geschichte sprechen, hält das Nachrichtenmagazin seit über fünf Jahren an ihr fest, ohne je zu erklären, warum. Angeblich wurde sie immer wieder überprüft, angeblich auch von der Kommission zur Aufklärung des Relotius-Skandals, angeblich fand man nie Beweise für eine Fälschung.

Laut Kai-Hinrich Renner will der „Spiegel“ nun noch einmal recherchieren. Zum einen soll der ehemalige Facebook-Manager kontaktiert werden, dessen Mail in den „Football Leaks“ auftaucht. Zum anderen wolle man sich wegen Buschmanns angeblich gehacktem Account mit Facebook in Verbindung setzen. Der „Spiegel“ will auf Nachfrage nichts von alldem bestätigen oder dementieren. Die Antwort der Verlagssprecherin enthält bezogen auf die Prüfungen allerdings den neuen Satz: „Wir werden uns dazu in absehbarer Zeit noch einmal ausführlicher äußern.“

Ich möchte mal eine Prognose wagen, wie das ausgehen könnte:

Der „Spiegel“ fragt Facebook, ob es sein kann, dass der Account von Buschmann irgendwie manipuliert wurde, und Facebook sagt, dass sie dazu nichts sagen. Der „Spiegel“ fragt den ehemaligen Facebook-Manager, ob er wirklich vor fünf Jahren nachgeguckt hat, wann ein bestimmter Chat stattgefunden hat, und das Kumpels einer dubiosen Firma mitgeteilt hat, und der antwortet nicht.

Dann erklärt der „Spiegel“, dass sich leider die Vorwürfe nicht aufklären lassen, Aussage gegen Aussage steht, sie keine eindeutigen Beweise für eine Fälschung gefunden haben und im Zweifel ihrem Redakteur glauben.

Ich habe in den vergangenen Wochen mit vielen Kollegen Buschmanns über das Thema gesprochen. Keiner konnte mir erklären, warum der „Spiegel“ diese Geschichte seit fünf Jahren verteidigt, obwohl alles dafür spricht, dass sie falsch ist. Keiner konnte mir erklären, warum der „Spiegel“ ihren Autor zum Investigativchef machen will, obwohl eine Reihe von Redakteuren, die mit ihm zusammengearbeitet haben, seine Arbeitsweise problematisch finden und einige, so sieht es zumindest aus, lieber das Team verlassen, als unter ihm zu arbeiten.

Man könnte es als gutes Zeichen deuten, wenn es stimmt, dass der „Spiegel“ den Vorwürfen jetzt noch einmal nachgeht. Vor allem aber ist es lächerlich: Warum hat das Nachrichtenmagazin nicht längst bei Facebook und dem ehemaligen Facebook-Manager nachgefragt (sein Name steht in den „Football Leaks“-Dokumenten, die sowohl dem „Spiegel“ als auch der angeblich unabhängigen Relotius-Kommission vor Monaten zugänglich gemacht wurden).

Und, andererseits: Warum sind diese Recherchen überhaupt nötig? Warum diskutieren wir über angeblich heruntergefallene oder gehackte Mobiltelefone, über Protokolle von Kollegen, über Mails von ehemaligen Facebook-Leuten? Kann es wirklich sein, dass der „Spiegel“ das Buschmann-Stück vor fünf Jahren veröffentlicht hat, ohne dass der Redaktion oder Dokumentation ein eindeutiger Beleg für den Chat vorlag? Sport-Ressortleiter war damals Michael Wulzinger; er soll jetzt auch ins neue Investigativteam unter Buschmann wechseln. Ist das Fehlen eines Belegs auch der Grund, warum der „Spiegel“ nie wieder über den Fall berichtete – und nicht einmal vermeldete, dass sein vermeintlicher Zeuge der Darstellung widersprach, was journalistisch das Mindeste gewesen wäre?

Immer wieder sprechen „Spiegel“ und die angeblich unabhängige Relotius-Kommission davon, dass es keinen Beweis für eine Fälschung gebe; immer wieder vermeiden sie es, explizit davon zu sprechen, dass es einen Beweis für die Richtigkeit der eigenen Darstellung gibt. Die „Spiegel“-Pressesprecherin teilte uns vor zwei Wochen nicht mit, dass es einen Beleg gibt oder worin er besteht, sondern dass Buschmanns damalige „Beleglage nach wie vor gültig sei“. Was bedeutet das?

Auf der Pressekonferenz zur Vorstellung des Relotius-Berichtes wurde die Kommission ausdrücklich gefragt, ob die von ihr angeblich überprüfte Perumal-Geschichte damals „sauber“ war. „Spiegel“-Nachrichtenchef und Kommissionsmitglied Stefan Weigel antwortete (ab 1:10:15):

„Das weiß ich nicht. Ich hab nur gesagt: Wir haben uns mit der Geschichte beschäftigt. Wir konnten da nichts feststellen, wo wir sagen, also, sie ist nicht sauber. (…) Da gibt es ja, kann man sagen, ja, liest sich nicht so gut. Aber wir haben überhaupt keine Indizien dafür gefunden, dass da irgendetwas unrechtmäßig gelaufen sein sollte.“

Das Statement an sich ist schon zweifelhaft, aber ist es nicht bemerkenswert, wie sich Weigel davor drückt, zu sagen, dass die Geschichte „sauber“ war – wenn kaum etwas einfacher sein sollte, als einen Facebook-Chat zu belegen?

Was hat der „Spiegel“ zu verbergen? Die ganzen Vorgänge wären zu jedem Zeitpunkt zweifelhaft gewesen, aber wie kann der „Spiegel“ auch nach dem Relotius-Skandal noch glauben, mit einer solchen Vernebelungstaktik durchzukommen?

Nachtrag, 10. August. Die „Welt am Sonntag“ berichtet, dass der Dokumentar, der Buschmanns Artikel 2014 verifizierte, auf dem Manuskript notierte: „Kein Beleg“. Der damalige Sport-Ressortleiter Wulzinger habe sich über die Bedenken aber hinweggesetzt. Das Manuskript mit der eindeutigen Anmerkung existiere heute noch.

Die „Welt am Sonntag“ bezweifelt auch Buschmanns Behauptung vom Dezember 2018, es gebe „Zeugen, eidesstattliche Versicherungen, Dokumente“, die seine Version der Ereignisse stützten. Antworten auf einen detaillierten Fragenkatalog erhielt auch die „Welt am Sonntag“ vom „Spiegel“ nicht.