Massenhafte „Tod den Juden“-Rufe am Brandenburger Tor?

In einem Gastbeitrag für „Spiegel Online“ fand Heiko Maas vergangene Woche deutliche Worte: „Wer ‚Tod den Juden‘ ruft, gehört vor Gericht.“

Der Justizminister reagierte mit dieser Klarstellung – oder Forderung? – auf Berichte, dass auf Demonstrationen gegen die Entscheidung Donald Trumps, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, anti-israelische und antisemitische Slogans gerufen wurden. Darunter auch dieser denkbar übelste, der nicht einmal vorgibt, einfach nur gegen Israel zu sein, sondern stattdessen unverhohlen zum Mord an Juden aufruft.

Die Empörung ist groß, dass eine Masse von Menschen in Deutschland „Tod den Juden“ skandiert und dass die Polizei nicht dagegen einschreitet. Doch es ist erstaunlich schwer, einen Beleg dafür zu finden, dass diese Rufe ertönten.

Dabei sind sich die Berichterstatter scheinbar einig. In Dutzenden Artikel vieler großer Zeitungen wird der skandalöse Verlauf der Demonstrationen geschildert. Die „Welt“ berichtet:

Auf drei Kundgebungen am Freitag und am Sonntag nahe dem Brandenburger Tor sowie im Bezirk Neukölln hatten insgesamt 3700 Demonstranten ihrer Wut gegen die Jerusalem-Entscheidung von US-Präsident Donald Trump und dem Hass gegen Israel freien Lauf gelassen: Sie verbrannten israelische Fahnen und Transparente mit Davidsternen, riefen „Tod den Juden“.

Die „Süddeutsche Zeitung“ schreibt:

Viele haben sich Hamas-Flaggen um den Hals geschlungen, manche skandierten minutenlang „Tod den Juden“ (…).

In der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ steht:

Verbrannte Flaggen mit Davidsternen, vermummte Demonstranten, die „Tod den Juden“ skandieren und Fahnen der islamistischen Terrororganisation Hamas schwenken – in Berlin bricht sich nach der Entscheidung des US-Präsidenten Trump, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, Judenhass Bahn.

Ähnlich berichten „Der Spiegel“, „Die Zeit“, „Frankfurter Rundschau“, die Nachrichtenagentur epd und viele andere Medien.

In einem Kommentar im „Tagesspiegel“ heißt es: „Vor dem Brandenburger Tor [werden] aus einer großen Menschenmenge heraus immer wieder in fanatischen Sprechchören ‚Tod den Juden‘ skandiert.“ Die „Welt“ beklagt „die Hilflosigkeit der Polizei bei ‚Tod den Juden‘-Rufen“ und zitiert Rainer Wendt, den Vorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft, der eine Verschärfung des Demonstrationsrechts fordert. Und die „Süddeutsche Zeitung“ schreibt, die aus den USA stammende jüdische Schriftstellerin Deborah Feldman, die in Berlin lebt, sei angesichts der Berichte um den Schlaf gebracht worden:

Entsetzt hat sie, „dass die Polizei offensichtlich nicht gegen die Demonstranten eingeschritten ist, die den Tod aller Juden skandiert haben“.

Illustriert sind die Artikel mit Fotos von Demonstranten, die selbstgebastelte Israel-Flaggen verbrennen. Journalisten und Antisemitismus-Recherchestellen haben Videos der Demonstrationen am Brandenburger Tor und in Neukölln hochgeladen, aber in keinem ist der Aufruf zu hören. Wenn, wie von der „Berliner Zeitung“ berichtet, über tausend Demonstranten diesen Slogans „minutenlang skandiert“ hatten, müsste sich doch eine Aufnahme oder ein Zeuge dafür finden lassen.

Die Journalistin Polina Garaev, die für das israelische Fernsehen bei einigen der Demonstrationen dabei war, sagt, sie habe diesen Ruf nicht gehört. Dasselbe sagt ein Demonstrationsteilnehmer, der Videos hochgeladen hatte, dafür aber den islamischen und judenfeindlichen Schlachtruf „Khaybar, Khaybar, ya yahud, jaysh Mohammad sawfa ya’ud“ („Khaybar, Khaybar, oh Juden, die Armee Mohammeds wird wiederkehren“). Er bezieht sich auf den Kampf um die jüdisch besiedelte Oase Khaybar im Jahr 628. „Das ist schon ein radikaler Ausdruck“, sagt der Teilnehmer, „wir sagen es denen jedes Mal: Lasst den Scheiß.“

Viele Artikel über die „Tod den Juden“-Rufe nehmen Bezug auf ein Video des Jüdischen Forums für Demokratie und gegen Antisemitismus e.V. (JFDA). Das Video zeigt Demonstranten, die „Kindermörder Israel“, „Terrorstaat Israel“ und auch „Khaybar“ rufen. Aber auch nach stundenlanger Sichtung dieser Demonstrations-Videos vom JFDA, von Redoc, von palästinensischen Facebook-Seiten und deutschen Verschwörungsseiten aus der rechten Szene lassen sich nur einige zufällig aufgenommene Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Demonstranten finden, die sich nicht einigen konnten, was sie rufen wollten – aber kein einziger „Tod den Juden“-Ruf.

Das JFDA antwortet auf Twitter auf die Frage, ob sie bei ihrer Recherche solche Rufe gehört oder aufgenommen haben: „Wir haben diesen Ausruf bei unseren Beobachtungen der vergangenen Tage weder auf Deutsch noch auf Arabisch gehört.”

Die Berliner Polizei hat die Demonstration aufgenommen und gesetzeswidrige Handlungen und Äußerungen notiert. Am Telefon liest Pressesprecher Michael Gassen nach Sichtung der Berichte eine Liste mit allen anstößigen Äußerungen vor: „Terrorist USA, Terrorist Israel, Kindermörder Israel. Zu einem späteren Zeitpunkt: Kindermörder Israel, Zionisten gleich Faschisten. Israel Kindermörder, Israel Frauenmörder.“ Der Ausruf „Tod den Juden“ ist nicht dabei.

Woher kommt also diese Behauptung?

Der erste Artikel, in dem davon die Rede ist, erscheint am 10. Dezember im Boulevardblatt „Berliner Kurier“. Er beginnt so:

Es sind Bilder, die wir nie wieder sehen wollten in unserem Land. Parolen, die wir nie wieder hören wollten. Doch ausgerechnet am Brandenburger Tor, dem Symbol für Deutschland, das in der ganzen Welt bekannt ist, skandierten am Freitag fast 1500 hasserfüllte Menschen auf einer pro-palästinensischen Demonstration „Tod den Juden“, verbrannten eine eigens für diesen Zweck gebastelte Fahne mit Davidstern sowie eine Israelflagge. Jetzt ermittelt die Polizei.

In der „Berliner Zeitung“, deren Redaktion mit der des „Berliner Kuriers“ in diesem Jahr zusammengelegt wurde, erscheint am folgenden Tag ein Artikel derselben Verfasser, in dem diese Behauptung wiederholt wird:

Ab 16 Uhr hatten sich hier rund 1500 Teilnehmer versammelt. Bereits nach wenigen Minuten richteten sich die Sprechchöre nicht mehr gegen die Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt, sondern offen gegen Juden. Zudem verbrannten zwei Männer eine mitgebrachte Fahne mit aufgemaltem Davidstern. Dazu skandierte die aufgebrachte Menge minutenlang „Tod den Juden“.

Offenbar beruhen alle Berichte und Kommentare, die in den folgenden Tagen erschienen, auf diese Darstellung der Ereignisse in „Berliner Kurier“ und „Berliner Zeitung“. Einer der beiden Autoren der Artikel hatte an jenem Freitag auch ein dreißigminütiges Video gemacht. Es zeigt das Ende der Demonstration sowie den Zeitraum danach, als immer noch wütende Demonstranten auf dem Platz versammelt sind. Es wurde 188.000 Mal angeschaut, aber auch hier ist kein „Tod den Juden“-Ruf zu hören.

Anruf in der Redaktion: Kann der Reporter bestätigen, dass „fast 1500 hasserfüllte Menschen ‚Tod den Juden‘ skandiert“ hatten, und hat er sie dabei gefilmt? Nein, sagt er, weil seine Hände zu kalt gewesen seien und die Zahl eine „Übertreibung“ sei. Tatsächlich habe er den Ruf „Tod den Juden“ nur kurz am Rande gehört, nach dem Ende der eigentlichen Demonstrationen, von einer kleinen Gruppe, „so fünf oder sechs Leute“. Ein Bekannter, mit dem er unterwegs war, habe ihm den Ruf übersetzt. Einen Kontakt zu diesem Zeugen kann er nicht herstellen.

Bei einem späteren Gespräch sagt der Reporter, er habe den fertigen Artikel gar nicht gekannt, über dem sein Name steht und der so viele Reaktionen ausgelöst hat. Er habe die Beobachtung seinem Redaktions-Kollegen nur telefonisch mitgeteilt. Dass in dem Artikel davon die Rede war, dass 1500 Menschen minutenlang den Spruch skandierten, habe er nicht gewusst und es habe ihn überrascht. Das sei alles maßlos übertrieben.

Über die Folgen dieser Berichterstattung, über die mediale Welle und die Reaktion des Justizministers, gibt er sich überrascht: „Ich staune ja natürlich auch, dass es dann bis in die Schlagzeilen schafft, ohne das man das auch noch hinterfragt.“

In „Berliner Zeitung“ und „Berliner Kurier“ sind heute Korrekturen erschienen. Auch deren Online–Artikel wurden nachträglich teilweise berichtigt.

Mitarbeit: Fabian Wolff