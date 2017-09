Die Stimmungskanone der AfD

Vor zweieinhalb Wochen, am 6. September, an dem andere Zeitungen auf ihren Titelseiten über den drohenden Völkermord in Myanmar berichteten, über den anziehenden Wahlkampf in Deutschland oder die neuesten Provokationen Nordkoreas, titelte die „Bild“-Zeitung:

Es geht um einen Vorfall, der sich zehn Tage zuvor in Berlin-Neukölln zugetragen hatte. Eine Frau im Niqab, unter dem blonde Haare und eine Tätowierung am Hals sichtbar wurden, hatte die Angestellte eines Brautmodengeschäfts angegriffen. (Inzwischen hat die Polizei eine 28-jährige Deutsch-Polin als Tatverdächtige gefasst.) Dem Berliner „Tagesspiegel“ war der Vorfall in seiner Print-Ausgabe nicht mal eine Meldung wert. „Bild“ aber wählte gleich die maximale Empörungsstufe, riesengroßer Aufmacher auf anderthalb Millionen verkauften Bundesausgaben.

Und sofort ging das Getöse los: „Ein weiterer Mosaikstein in der Entwicklung, die sich in Deutschland und ganz Europa vollzieht“, wetterte ein Bundesvorstandsmitglied der AfD in einer eilig veröffentlichten Stellungnahme, dies sei „nur ein Vorgeschmack auf das, was uns noch bevorsteht. Das Endstadium dieser Islamisierung lässt sich in Saudi-Arabien beobachten.“

Mittlerweile ist das der ganz normale Ablauf, so eingespielt und vorhersehbar wie die Schritte einer Fließbandproduktion: „Bild“ bläst eine Kleinigkeit so lange auf, bis sich damit ordentlich Stimmung schüren lässt, und die AfD nimmt sie dankbar entgegen, um sie in eigener Sache weiterzunutzen.

Sollte die Partei morgen in den Bundestag einziehen, dann ist das auch ein Verdienst der „Bild“-Zeitung.

„Bild“-Chef Julian Reichelt würde natürlich nie zugeben, dass er mitverantwortlich ist für den Erfolg dieser Leute, die er „Feinde der Demokratie“ nennt, schließlich schreibe „Bild“ ja nur, was ist, greife bloß das auf, was das Land bewegt, und habe im Gegensatz zu anderen nun mal keine Scheu davor, auch das zu nennen, was oft „unbequeme Wahrheiten“ genannt wird.

Außerdem: Das bewege halt die Menschen. Das wird man ja wohl noch schreiben dürfen.

In Wirklichkeit ist es aber natürlich so, dass „Bild“ nicht nur das aufgreift, was das Land bewegt, sondern wesentlich mitbestimmt, von was es bewegt wird. Sie ist immer noch ein Leitmedium, setzt Themen und beeinflusst die Berichterstattung vieler anderer Medien.

Gerade auch beim Thema Flüchtlinge waren die vermeintlich unbequemen Wahrheiten immer wieder irreführende Darstellungen, überskandalisierte Kleinigkeiten, Übertreibungen oder schlichtweg Lügen – die den „Bild“-Medien Klicks und Aufmerksamkeit einbrachten. Und eine Stimmung schürten, die der AfD half.

Wer hin und wieder Bildblog liest, kennt solche Geschichten. Die über den Flüchtlings-„Sex-Mob“ zum Beispiel, der durch Frankfurt getobt sei, um Frauen zu belästigen und Geschäfte auszurauben. Was nicht stimmt.

Oder die Geschichte über die Sanitäter in Bautzen, die aus Angst vor Attacken im Flüchtlingsheim kugelsichere Westen tragen müssten. Was nicht stimmt.

Oder die Geschichte darüber, dass Flüchtlinge in Hamburg schwarzfahren dürften. Was nicht stimmt.

Oder die Geschichte darüber, dass muslimische Straftäter vor Gericht einen „Islamrabatt“ bekämen. Was nicht stimmt.

Oder die Geschichte darüber, dass Politiker gefordert hätten, im Weihnachtsgottesdienst muslimische Lieder zu singen. Was nicht stimmt.

Oder die Geschichte darüber, dass aus politischer Korrektheit die Weihnachtsmärkte in Wintermärkte umbenannt werden müssten. Was nicht stimmt.

Jeder dieser Artikel war Treibstoff für die rechte Wut, fachte Angst und Hass in den Kommentarspalten und sozialen Medien wieder an, wo Leute Dinge schrieben wie „Solche Dreckspatzen sollte man verrecken lassen!!!!!!!“ oder „Grenzen schließen. dieses ungebildete Pack von Asylanten braucht kein Mensch !“ und sich ausmalten, auf welche Weise sie die Flüchtlinge am liebsten ermorden würden.

Auch und gerade der AfD dienten diese „Bild“-Artikel immer wieder als scheinbar eindrucksvolle Belege dafür, wie schlimm das doch alles sei mit den Flüchtlingen und dem Islam und dass es doch Zeit sei, endlich mal was dagegen zu tun, zum Beispiel: AfD wählen.

Den Artikel zu den Schutzwesten der Sanitäter etwa – um nur mal ein Beispiel zu nennen – teilte auch die AfD auf ihrer Facebookseite. „Dass nun sogar schon unsere Rettungssanitäter das Asylbewerberheim in Bautzen nur mit Schutzwesten betreten dürfen, ist mehr als bedenklich“, schrieb sie dazu, und der Hetzmob in der Kommentarspalte brüllte: „Raus mit dem Pack…und den gefährlichen Islamisten Gesindel“! „Es wird Zeit auf die strasse zugehen und zu handeln“! „Gleich eine Injektion aufziehen mit Fentanyl und Dormicum dazu noch ein bißchen Lidocain und fertig“!

Dass das Bautzener Rote Kreuz später klarstellte, es habe sich die Schutzwesten entgegen der Behauptung von „Bild“ nicht aus Angst vor den Flüchtlingen besorgt, sondern wegen der ganz allgemein zunehmenden Angriffe auf Rettungskräfte, war weder der „Bild“-Zeitung noch der AfD eine Erwähnung wert, die ihre Anhänger und Leser lieber weiter im Glauben ließen, es sei dabei allein um die Flüchtlinge gegangen, die furchtbaren Flüchtlinge.

Gerade in den vergangenen Wochen hat „Bild“ die Flüchtlingspanikmache noch mal erheblich intensiviert. Los ging es vor ziemlich genau zwei Monaten mit dieser Titelschlagzeile:

Und am Tag darauf:

Und wenig später:

Kurz darauf, wieder auf der „Bild“-Titelseite:

Ein paar Tage später:

In der AfD-Zentrale dürfte an diesem Zeitpunkt der Sektvorrat schon leer gewesen sein, vermutlich sind sie mit dem Korkenknallen gar nicht mehr hinterhergekommen.

Am darauffolgenden Tag jedenfalls, fünf Wochen vor der Wahl, hatte „Bild“ ein langes, exklusives Interview mit der Kanzlerin im Blatt. Auf fast zwei ganzen Seiten beantwortete sie die Fragen der „Bild“-Leser:

Zum Aufmacher machte „Bild“ jedoch eine andere Geschichte:

Die Aufreger-Schlagzeile, typisch skandalisiert mit den Worten „die echten Zahlen“, als sei die Wahrheit bislang bewusst verheimlicht worden, gehört zu einem Artikel mit der Überschrift „59 % der Flüchtlinge haben keinen Schulabschluss“. Tatsächlich beziehen sich die Zahlen aber, wie man erst im Kleingedruckten erfährt, gar nicht auf alle Flüchtlinge, sondern lediglich auf diejenigen, die noch Arbeit suchen. Und die „echten Zahlen“ sind auch nur eine Hochrechnung, die dadurch entsteht und besonders dramatisch ist, dass alle Flüchtlinge, die keine Angaben zu ihrer schulischen Vorbildung gemacht hatten, als ohne Schulabschluss gezählt wurden.

Ein paar Tage darauf erschien diese Titelseite:

Noch so ein perfider Trick. Denn die implizite Aussage, die dort mitschwingt, lautet natürlich, dass Flüchtlinge im Normalfall eben nicht dankbar sind, sich nicht benehmen, Frauen nicht achten, nicht arbeiten und nicht die deutsche Sprache lernen wollen.

Am Tag darauf: Die „BURKA-FRAU“ aus Neukölln.

Am Tag darauf, ebenfalls auf der Titelseite:

Und wieder der Duktus des Wutbürgertums. Fehlt nur noch: Danke, Merkel!

Am Tag darauf:

Eine ganze Seite voller Angst, Angst, Angst. Dabei geht aus der Studie, die dem Ganzen zugrunde liegt, eigentlich auch etwas Positives hervor, nämlich dass die Ängste der Deutschen – auf hohem Niveau – etwas gesunken sind. (Was „Bild“ sonst noch alles verzerrt, hat BILDblog hier aufgeschrieben.)



Kurz darauf:

Kurz darauf:

Kurz darauf:

Mehr zum Thema Die Linke darf bei Axel Springer trinken, aber nicht werben

Es ist eine Spaltung, an der „Bild“ fleißig mitgearbeitet hat. Mit den Themen, die sie setzte, mit der Schärfe, die sie immer wieder in die Debatte brachte, mit der Stimmung, die sie schürte, mit den Übertreibungen, den falschen Behauptungen, der Hysterie. Vor allem im Endspurt des Wahlkampfes hat sie alles getan, um Wut und Angst in einer Weise zu befördern, die der AfD in die Karten spielt.

Und nun gibt sie sich entsetzt darüber, dass „die schreckliche AfD“ voraussichtlich in den Bundestag einziehen wird.